Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam
- Hà Nội:
- Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xuất hóa đơn GTGT.
Quản lý, kiểm soát, hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm misa.
Hoàn thiện hồ sơ chứng từ phát sinh ( Hợp đồng, đề xuất, đề nghị thanh toán ...), in ấn sổ sách ... liên quan quá trình hạch toán.
Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán theo quy định.
Lập và nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý theo đúng thời hạn quy định
Lập và nộp báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn quy định
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của tính chất công việc.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
(Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.)
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chỉn chu trong công việc;
Vui vẻ, hòa đồng và có tinh thần đoàn kết;
Giao tiếp hoạt bát, nhanh nhẹn. Có tư duy logic;
Xử lý tình huống tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Sử dụng thành thạo các phần mềm misa và vi tính văn phòng
Kinh nghiệm: từ 02 năm trở lên làmkế toán thuế
kế toán thuế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công ty nhập khẩu, đã tham gia quyết toán thuế là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: Thử việc từ 1 đến 2 tháng tùy theo hiệu quả công việc
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ hết sáng 7.
Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kĩ năng
Đồng nghiệp: Hòa đồng, thân thiện, hỗ trợ công việc
Thưởng hiệu quả làm việc
Các chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, nghỉ lễ Tết theo quy định
Công việc ổn định, môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Phụ cấp Ăn trưa: 30.000vnd/ ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
