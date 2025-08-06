Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: VP Trảng Bom ( Thị Trấn Trảng Bom cũ), Trảng Bom, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra, rà soát tính hợp pháp hóa đơn
Nhập liệu phần mềm kế toán, hạch toán nghiệp vụ
Thực hiện HĐLĐ, Bảng lương; đăng ký GTGGC
Lập các loại tờ khai GTGT, tạm tính thuế TNDN, TNCN ...
Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn động ngân sách.
Tính giá thành, lên được Báo cáo tài chính là một lợi thế.
Chi tiết sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ; Đại học các ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp cao
Có khả năng nắm bắt quy trình thực hiện và quản lý công việc
Thành thạo vi tính văn phòng; Biết sử dụng phần mềm; Kỹ năng AI
Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, năng động

Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000đ - 18.000.000đ
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng ngày lễ, tết
Được đào tạo & nâng cao nghiệp vụ kế toán thuế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp & thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 185, KP3, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

