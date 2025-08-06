Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á
- Đồng Nai: VP Trảng Bom ( Thị Trấn Trảng Bom cũ), Trảng Bom, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Kiểm tra, rà soát tính hợp pháp hóa đơn
Nhập liệu phần mềm kế toán, hạch toán nghiệp vụ
Thực hiện HĐLĐ, Bảng lương; đăng ký GTGGC
Lập các loại tờ khai GTGT, tạm tính thuế TNDN, TNCN ...
Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn động ngân sách.
Tính giá thành, lên được Báo cáo tài chính là một lợi thế.
Chi tiết sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 2 năm trở lên
Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp cao
Có khả năng nắm bắt quy trình thực hiện và quản lý công việc
Thành thạo vi tính văn phòng; Biết sử dụng phần mềm; Kỹ năng AI
Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, năng động
Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng ngày lễ, tết
Được đào tạo & nâng cao nghiệp vụ kế toán thuế
Môi trường làm việc chuyên nghiệp & thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI