Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: VP Trảng Bom ( Thị Trấn Trảng Bom cũ), Trảng Bom, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Kiểm tra, rà soát tính hợp pháp hóa đơn

Nhập liệu phần mềm kế toán, hạch toán nghiệp vụ

Thực hiện HĐLĐ, Bảng lương; đăng ký GTGGC

Lập các loại tờ khai GTGT, tạm tính thuế TNDN, TNCN ...

Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, tồn động ngân sách.

Tính giá thành, lên được Báo cáo tài chính là một lợi thế.

Chi tiết sẽ trao đổi thêm tại buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, Nữ; Đại học các ngành Tài chính Kế toán, Kiểm toán

Kinh nghiệm: 2 năm trở lên

Kỹ năng giao tiếp tốt, phối hợp cao

Có khả năng nắm bắt quy trình thực hiện và quản lý công việc

Thành thạo vi tính văn phòng; Biết sử dụng phần mềm; Kỹ năng AI

Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, năng động

Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12.000.000đ - 18.000.000đ

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng ngày lễ, tết

Được đào tạo & nâng cao nghiệp vụ kế toán thuế

Môi trường làm việc chuyên nghiệp & thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THUẾ KẾ TOÁN LUẬT VIỆT Á

