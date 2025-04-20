Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 537 ql51, kp3, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra

Hàng tháng: Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của công ty và phân loại theo thuế suất.

Lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toán công ty theo tỷ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

Đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở, toàn công ty.

Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách và hoàn thuế của công ty.

Kết hợp cùng với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất.

Kiểm tra, truy tìm các hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan

Kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

Lập bảng kê danh sách dự trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán

Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán thuế, Kế toán tổng hợp

Khả năng nắm bắt tình hình tài chính và xu hướng tài chính.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán).

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thoả thuận theo năng lực thực tế.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng

Thưởng các ngày Lễ trong năm (1/1, 30/4 & 01/05, 2/9)

Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của công ty.

Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt như: tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỉ, đau ốm.

Được tham gia du lịch theo chế độ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin