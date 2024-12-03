Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Lam/34 Ngõ 16, Tổ 3, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hoàn thiện toàn bộ chứng từ trước và ngay sau khi hạch toán lên phần mềm.

- Hạch toán toàn bộ nghiệp vụ kinh tế phát sinh (theo dự án, đối tượng, …).

- Khai báo/ kế thừa mã, danh mục (khách hàng, CCDC, TSCĐ…), tính, trích hao mòn, khấu hao, phân bổ chi phí, …

- Hoàn thiện, in ấn, đóng quyển, ký và lưu giữ, bảo quản hồ sơ, chứng từ, báo cáo kế toán theo kỳ (tháng, quý, năm).

- Làm việc với cơ quan thuế, thống kê, kiểm toán… theo yêu cầu của Kế toán trưởng…

- Lập, nộp và theo dõi tờ khai, báo cáo tháng, quý, năm.

- Lập, nộp và theo dõi báo cáo tài chính quý, năm.

- Phối hợp Kế toán dự án đối chiếu công nợ theo yêu cầu và/ hoặc hết năm tài chính.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Tài chính, kế toán.

- Số năm kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên

- Am hiểu các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán, luật kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.

- Am hiểu các nghiệp vụ thanh toán và tín dụng ngân hàng.

- Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

- Thành thạo thực hiện phân tích hiệu quả tài chính.

- Có trách nhiệm, tự giác và tinh thần cầu tiến

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Gross: 14tr-16tr và theo năng lực

- Thưởng tháng 13 theo quy định

- Thưởng hiệu quả công việc

- Đóng bảo hiểm theo quy định.

- Được trang bị đầy đủ máy tính và các công cụ phục vụ cho công việc.

- Được làm việc trong môi trường cởi mở, thân thiện và luôn tạo động lực cũng như sự chủ động của các cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Cơ Điện Apec

