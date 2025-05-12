Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 35 Xuân Thủy, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Xuất hóa đơn GTGT đầu ra
Kiểm tra tồn kho để lấy đầu vào
Kiểm tra soát xét hóa đơn đầu vào-ra
Nhập sổ ngân hàng, chứng từ vào PM
Báo cáo thuế GTGT hàng quý
Làm báo cáo tài chính năm
Quyết toán thuế TNCN
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về kế toán thuế cho công ty thương mại
Ưu tiên ứng viên quanh khu vực quận 2, quận 9, thủ đức, bình thạnh
ưu tiên: ứng viên Nữ
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : từ 14tr -18tr (lương net)
- Phụ cấp tiền cơm trưa 40k/ ngày làm việc
- Được đóng BHXH,BHYT sau thử việc
- Được hưởng đầy đủ chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
- Làm việc trong 1 môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển thêm nghề nghiệp
- Công ty chi trả lương vào ngày cuối tháng, chưa bao giờ chậm lương của nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
