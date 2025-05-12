Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 35 Xuân Thủy, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Xuất hóa đơn GTGT đầu ra

Kiểm tra tồn kho để lấy đầu vào

Kiểm tra soát xét hóa đơn đầu vào-ra

Nhập sổ ngân hàng, chứng từ vào PM

Báo cáo thuế GTGT hàng quý

Làm báo cáo tài chính năm

Quyết toán thuế TNCN

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về kế toán thuế cho công ty thương mại

Ưu tiên ứng viên quanh khu vực quận 2, quận 9, thủ đức, bình thạnh

ưu tiên: ứng viên Nữ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIÊN LINH VÀ CÁC CỘNG SỰ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : từ 14tr -18tr (lương net)

- Phụ cấp tiền cơm trưa 40k/ ngày làm việc

- Được đóng BHXH,BHYT sau thử việc

- Được hưởng đầy đủ chế độ ngày nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước

- Làm việc trong 1 môi trường năng động, thân thiện, có cơ hội phát triển thêm nghề nghiệp

- Công ty chi trả lương vào ngày cuối tháng, chưa bao giờ chậm lương của nhân viên

