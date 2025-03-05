Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 14 – N07A KĐT Dịch Vọng, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các công việc liên quan đến Thuế.

Làm báo cáo Thuế, lên sổ sách kế toán, Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế theo quy định của Luật Thuế Việt Nam.

Giải trình với thuế khi Cơ quan thuế yêu cầu.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Công việc chi tiết khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Cao đẳng, đại học.

Kinh nghiệm: 2 năm trở lên

Tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint, Misa.

Khả năng làm việc nhóm (team working), gắn liền là khả năng phối hợp với thành viên khác.

Khả năng làm việc độc lập (linh hoạt, chủ động trong môi trường làm việc năng động), gắn liền là khả năng bao quát công việc và quản trị công việc tổng thể.

Có tinh thần cầu thị, chủ động học tập, trau dồi, nâng cao về kiến thức chuyên môn và trình độ nghiệp vụ, có khát vọng phát triển nghề nghiệp.

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương net: Khởi điểm 9 triệu. Hoặc deal theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty: Khám sức khỏe, nghỉ dưỡng hàng năm, được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc thực tế...

Thưởng: thưởng định kỳ và thưởng đột xuất, Lễ, Tết, sinh nhật theo Quy chế công ty.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8:30 đến 17:30 (nghỉ trưa 1h30p).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Dịch Vụ Viễn Thông SPN

