Tuyển Kế toán thuế Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

1. Hạch toán hóa đơn:

- Kiểm tra và thu thập hợp đồng, chứng từ kèm theo.

- Kiểm tra giá bán và xuất hóa đơn GTGT.

- Hoạch toán chứng từ đầu vào đầu ra

2. Hạch toán chứng từ ngân hàng

- Kiểm tra sổ quỹ ngân hàng và chứng từ đi kèm hạch toán vào phần mềm

- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ hồ sơ vay.

3. Hoàn thiện sổ quỹ: kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, điều chỉnh, cân đối vay trả

4. Đối chiếu công nợ

5. Hoạch toán lương, BHXH

6. Tính giá thành

- Dựa vào định mức đã ban hành, đảm bảo xuất đủ vật tư vào lệnh sản xuất, xây dựng bảng định mức chi phí phân bổ

- Hạch toán các bút toán khác, thực hiên các bước tính giá thành cân đối vật tư, lợi nhuận theo kế hoạch

7. Công việc khác:

- Cân đối chi phí nguyên liệu theo kế hoạch, theo dõi công nợ, chuyển tiền, đôn đốc thu lại tiền từ NCC

- Lập các báo cáo phục vụ thống kê, ngân hàng

- Cập nhật các thông tư quy định thuế, luật DN, BHXH

8. Công việc phát sinh

- Lập báo cáo và hệ thống chứng từ sổ sách

- Lập các chứng từ, cung cấp số liệu, xây dựng số liệu phục vụ kiểm toán năm

- Quyết toán thuế

- Lập hồ sơ hoàn thuế, giải trình hồ sơ khi có yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên

2. Chuyên môn: chuyên ngành kế toán/ kế toán doanh nghiệp và các ngành liên quan

3. Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương, 1 năm kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất. Có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất- xuất khẩu

- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP.

4. Khả năng:

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, phần mềm Missoft/Effect…)

- Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao

- Tư duy logic tốt

