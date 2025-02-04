Tuyển Kế toán thuế Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nhà máy Sunhouse, km21 Đại Lộ Thăng Long, xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Hà Nội, Huyện Quốc Oai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

1. Hạch toán hóa đơn:
- Kiểm tra và thu thập hợp đồng, chứng từ kèm theo.
- Kiểm tra giá bán và xuất hóa đơn GTGT.
- Hoạch toán chứng từ đầu vào đầu ra
2. Hạch toán chứng từ ngân hàng
- Kiểm tra sổ quỹ ngân hàng và chứng từ đi kèm hạch toán vào phần mềm
- Kiểm tra, tập hợp, lưu trữ hồ sơ vay.
3. Hoàn thiện sổ quỹ: kiểm tra sổ quỹ tiền mặt, điều chỉnh, cân đối vay trả
4. Đối chiếu công nợ
5. Hoạch toán lương, BHXH
6. Tính giá thành
- Dựa vào định mức đã ban hành, đảm bảo xuất đủ vật tư vào lệnh sản xuất, xây dựng bảng định mức chi phí phân bổ
- Hạch toán các bút toán khác, thực hiên các bước tính giá thành cân đối vật tư, lợi nhuận theo kế hoạch
7. Công việc khác:
- Cân đối chi phí nguyên liệu theo kế hoạch, theo dõi công nợ, chuyển tiền, đôn đốc thu lại tiền từ NCC
- Lập các báo cáo phục vụ thống kê, ngân hàng
- Cập nhật các thông tư quy định thuế, luật DN, BHXH
8. Công việc phát sinh
- Lập báo cáo và hệ thống chứng từ sổ sách
- Lập các chứng từ, cung cấp số liệu, xây dựng số liệu phục vụ kiểm toán năm
- Quyết toán thuế
- Lập hồ sơ hoàn thuế, giải trình hồ sơ khi có yêu cầu

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Đại học trở lên
2. Chuyên môn: chuyên ngành kế toán/ kế toán doanh nghiệp và các ngành liên quan
3. Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương, 1 năm kinh nghiệm làm trong môi trường sản xuất. Có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất- xuất khẩu
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP.
4. Khả năng:
- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel, phần mềm Missoft/Effect…)
- Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt
- Khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Tư duy logic tốt

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2D2-12 Khu Sky Garden, Đô Thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

