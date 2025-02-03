Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty TNHH Minh Hương PND
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty TNHH Minh Hương PND

Kế toán thuế

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH Minh Hương PND

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô A2

- CN6, cụm Công nghiệp Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Tập hợp chi phí chính xác, tính giá thành cho từng mã sản phẩm.
- Theo dõi các đại lý mở mới, chuyển địa điểm và dựa vào các điều khoản trong hợp đồng đại lý để lấy hóa đơn chi phí thi công đại lý phù hợp.
- Lập bảng kê thuế nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.
- Hàng quý, sau khi trưởng phòng kế toán, kế toán tổng hợp kiểm tra việc cân đối hóa đơn đầu ra, đầu vào hợp lý, kế toán thuế sẽ in hóa đơn bán ra và gửi cho hệ thống đại lý (riêng đối với khối showroom của công ty, kế toán thuế sẽ xuất hóa đơn bán ra và gửi theo tháng cho các showroom). Trên cơ sở đó, làm báo cáo thuế hàng quý và nộp theo quy định của pháp luật.
- Nhập hóa đơn đầu vào theo phát sinh lên phần mềm kế toán (in kèm các chứng từ hoàn chỉnh, chuyển các bộ phận kí đầy đủ, đóng dấu lư trữ)
- Cập nhật sổ phụ tiền gửi, lưu các chứng từ liên quan chi ngân hàng.
- Lập các báo cáo, tờ khai thuế theo quý, theo năm đúng quy định của cơ quan thuế hiện hành.
- Phối hợp với Nhân sự để làm chứng từ hợp lệ về chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương.
- Lên báo cáo tài chính năm sau khi kế toán trưởng duyệt về số liệu gửi cơ quan thuế, cơ quan thống kê theo đúng kì hạn quy định.
- Tham gia trực tiếp các kỳ quyết toán thuế của công ty.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán Thuế tại các doanh nghiệp sản xuất hoặc bán lẻ.
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán.
- Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Kỹ năng lập, phân tích và tổng hợp báo cáo Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; nắm vững, sử dụng tốt các phần mềm kế toán Misa, phần mềm quản lý của Công ty
- Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Tại Công ty TNHH Minh Hương PND Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ Thứ Hai - Thứ Bảy, ăn trưa tại Công ty.
-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển.
-Mức lương cạnh tranh, phù hợp với khả năng và kinh nghiệm.
-Thưởng KPIs, đánh giá năng lực & xét lương hàng năm.
-Được tham gia đào tạo trong quá trình làm việc.
-Tham gia nhiều hoạt động tháng, teambuilding, du lịch hàng năm.
-Thưởng sinh nhật, thăm hỏi các dịp hiếu hỉ.
-Tham gia BHXH, chế độ nghỉ phép năm ngay từ tháng thử việc, chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Minh Hương PND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Minh Hương PND

Công ty TNHH Minh Hương PND

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô A2 - CN1 đường CN6 cụm Công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

