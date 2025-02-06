Tuyển Kế toán thuế Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Kiểm soát giao dịch phát sinh hàng ngày: Theo dõi, kiểm tra và cập nhật các giao dịch kế toán

· Quản lý hóa đơn GTGT: Xuất hóa đơn GTGT đầu ra. Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra. Đảm bảo hóa đơn đầu vào hợp lý, hợp lệ và đầy đủ theo quy định pháp luật.

· Hạch toán kế toán: Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chứng từ. Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống sổ sách kế toán.

· Rà soát và khóa sổ kế toán: Rà soát sổ kế toán hàng tháng, phục vụ công tác khóa sổ và lập báo cáo.

· Khai báo và nộp thuế: Lập và nộp các tờ khai thuế định kỳ theo quy định (TNDN, GTGT, TNCN, thuế môn bài, thuế tài sản, v.v.). Thực hiện quyết toán thuế hàng năm đúng hạn.

· Phối hợp thanh tra, quyết toán thuế: Chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, số liệu để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và quyết toán thuế.

· Kiểm soát chứng từ thanh toán: Phối hợp với kế toán thanh toán để kiểm tra, kiểm soát các chứng từ liên quan đến thanh toán với nhân viên và nhà cung cấp (NCC).

· Lưu trữ hồ sơ: Lưu trữ chứng từ (phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, ủy nhiệm chi, hợp đồng, phiếu kế toán) hằng ngày, hằng tuần đúng quy định.

· Cập nhật chính sách thuế:Theo dõi, cập nhật các thay đổi liên quan đến chính sách thuế. Đề xuất giải pháp xử lý khi gặp vấn đề liên quan đến thuế hoặc cần điều chỉnh.

· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thuế hoặc các ngành liên quan.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thuế hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.

- Am hiểu về các quy định thuế, kế toán và pháp lý liên quan đến công nợ và thuế.

Am hiểu về các quy định thuế, kế toán và pháp lý liên quan đến công nợ và thuế.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Fast, Misa, hoặc tương tự) và các phần mềm văn phòng.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Fast, Misa, hoặc tương tự) và các phần mềm văn phòng.

- Chăm chỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Chăm chỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ...

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ...

- Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước

Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước

- Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm

- Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới

Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới

- Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển

Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển

- Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn

Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn

- Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,…

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

