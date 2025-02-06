Tuyển Kế toán thuế Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Kế toán thuế Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 48 ngõ 279 Đội Cấn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Kiểm soát giao dịch phát sinh hàng ngày: Theo dõi, kiểm tra và cập nhật các giao dịch kế toán
Kiểm soát giao dịch phát sinh hàng ngày:
· Quản lý hóa đơn GTGT: Xuất hóa đơn GTGT đầu ra. Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn GTGT đầu vào và đầu ra. Đảm bảo hóa đơn đầu vào hợp lý, hợp lệ và đầy đủ theo quy định pháp luật.
Quản lý hóa đơn GTGT:
· Hạch toán kế toán: Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng chứng từ. Đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời vào hệ thống sổ sách kế toán.
Hạch toán kế toán:
· Rà soát và khóa sổ kế toán: Rà soát sổ kế toán hàng tháng, phục vụ công tác khóa sổ và lập báo cáo.
Rà soát và khóa sổ kế toán:
· Khai báo và nộp thuế: Lập và nộp các tờ khai thuế định kỳ theo quy định (TNDN, GTGT, TNCN, thuế môn bài, thuế tài sản, v.v.). Thực hiện quyết toán thuế hàng năm đúng hạn.
Khai báo và nộp thuế:
· Phối hợp thanh tra, quyết toán thuế: Chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, số liệu để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và quyết toán thuế.
Phối hợp thanh tra, quyết toán thuế:
· Kiểm soát chứng từ thanh toán: Phối hợp với kế toán thanh toán để kiểm tra, kiểm soát các chứng từ liên quan đến thanh toán với nhân viên và nhà cung cấp (NCC).
Kiểm soát chứng từ thanh toán:
· Lưu trữ hồ sơ: Lưu trữ chứng từ (phiếu chi, phiếu thu, hóa đơn, ủy nhiệm chi, hợp đồng, phiếu kế toán) hằng ngày, hằng tuần đúng quy định.
Lưu trữ hồ sơ:
· Cập nhật chính sách thuế:Theo dõi, cập nhật các thay đổi liên quan đến chính sách thuế. Đề xuất giải pháp xử lý khi gặp vấn đề liên quan đến thuế hoặc cần điều chỉnh.
Cập nhật chính sách thuế:
· Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận và ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thuế hoặc các ngành liên quan.
-
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Thuế hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán thuế.
- Am hiểu về các quy định thuế, kế toán và pháp lý liên quan đến công nợ và thuế.
Am hiểu về các quy định thuế, kế toán và pháp lý liên quan đến công nợ và thuế.
- Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Fast, Misa, hoặc tương tự) và các phần mềm văn phòng.
Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán (Fast, Misa, hoặc tương tự) và các phần mềm văn phòng.
- Chăm chỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.
Chăm chỉ, cẩn thận và có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.
-
Lương tháng 13, review lương hàng năm, thưởng lễ tết theo quy định của công ty.
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ...
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, ...
- Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước
Trải nghiệm, làm việc với khách hàng trên khắp cả nước
- Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
Đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm
- Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới
Mở rộng, thử thách với những kiến thức, vị trí mới
- Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển
Làm việc trong môi trường trẻ, cởi mở, năng động, nhiều động lực phát triển
- Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn
Được hưởng các ưu đãi mua hàng dành riêng cho nhân sự công ty Horecavn
- Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,…
Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, liên hoan, du lịch năm,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Ho.Re.Ca Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 48, ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

