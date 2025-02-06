Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa 789, Số 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kê khai và nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế nhập khẩu,...).

Cập nhật và tuân thủ luật, quy định, chính sách, thông tư, nghị định thuế (đặc biệt liên quan đến kinh doanh trên các sàn TMĐT) nhằm áp dụng và tư vấn cho các bộ phận liên quan.

Lập báo cáo thuế theo tháng/quý/năm và các loại báo cáo khác cho cơ quan QLNN.

Kiểm tra đối chiếu số liệu tài chính, bảng cân đối kế toán, hạch toán hóa đơn, chứng từ đảm bảo tính hợp pháp, chính xác, minh bạch.

Thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế hàng năm.

Quản lý sổ sách kế toán, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh và kiểm tra, lưu trữ hồ sơ (hóa đơn chứng từ, phiếu thu chi, tài liệu thuế...) trong quá trình hoạt động của công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có khả năng sử dụng Tiếng Trung trong công việc.

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.

Hiểu biết, nắm vững các quy định thuế, luật thuế hiện hành.

Khả năng sắp xếp điều phối công việc tốt, nhanh nhẹn, hòa đồng.

Thành thạo các phần mềm MS Word, Excel, SAP.

Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trực tiếp với Kế toán trưởng dày dặn kinh nghiệm, trong hệ sinh thái Tập đoàn DELI - Tập đoàn Đa quốc gia với cơ hội phát triển và thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, toàn cầu hóa.

Thời gian làm việc linh hoạt: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng: 8h/9h-12h, Chiều: 13h30- 17h/18h), và thứ 7 cách tuần (Sáng: 8h/9h-12h, Chiều: 13h30-15h/16h).

Mức lương: 15.000.000 – 20.000.000

Xét tăng lương định kỳ.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định.

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Thưởng cá nhân, tập thể xuất sắc,....

Khám sức khỏe, du lịch hàng năm.

Tham gia các sự kiện nội bộ của CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam

