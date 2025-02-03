Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà Bắc Hà Lucky, số 30 đường Phạm Văn Đồng, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

1.Tuân thủ quy định của công ty và pháp luật, nguyên tắc kế toán.

2. Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của hóa đơn đầu ra đầu vào.

3. Hướng dẫn và kiểm soát công việc của các kế toán viên và các bộ phận thanh toán.

4. Làm việc dưới quyền quản lý của Kế toán Trưởng và Báo cáo trực tiếp công việc cho Kế toán trưởng.

5. Kiểm soát tất cả các báo cáo định kỳ trước khi nộp cho cơ quan thuế / thống kê/ đơn vị khác, chủ trì lập và gửi báo cáo khi có yêu cầu của Kế toán trưởng.

6. Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh.

7. Kiểm tra, kiểm soát toàn bộ số liệu ghi chép vào sổ sách thuế và chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng, Ban lãnh đạo công ty và Pháp luật về số liệu ghi chép và báo cáo.

8. Chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra việc nộp báo cáo chậm hoặc sai hoặc thiếu sót.

9. Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách của các loại thuế công ty phải nộp và báo cáo cho cấp trên quản lý.

10. Tư vấn cho Kế toán trưởng những chính sách thuế mới ngay sau khi được cơ quan thuế/ Bộ tài chính/ Bảo hiểm / thống kê phát hành để doanh nghiệp thực hiện đúng, đủ theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

11. Phối hợp với phòng Hành chính nhân sự để phân bổ chi phí lương cho từng dự án cho phù hợp.

12. Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp để ghi chép phản ánh số liệu báo cáo thuế hợp lý hợp lệ, hoàn thiện hồ sơ đầy đủ kịp thời.

13. Chịu trách nhiệm giải trình khi cơ quan thuế vào thanh tra, kiểm tra thuế.

14. Lập báo cáo định kỳ và báo cáo cho Ban lãnh đạo khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành tài chính, kế toán, thuế,......

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế

- Cẩn thận tỉ mỉ, tâm huyết với công việc

- Am hiểu Luật thuế TNDN, TNCN, GTGT

- Am hiểu luật BHXH

- Ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm kế toán thuế trong các doanh nghiệp Xây lắp, thi công công trình, đã từng làm Kế toán tổng hợp hoặc trưởng nhóm Kế toán thuế tại công ty xây dựng.

- Nắm vững và hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính kế toán, thuế.

- Sử dụng tốt các công cụ, các phần mềm hỗ trợ.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, kỹ năng giao tiếp tốt, hòa đồng vui vẻ.

- Hình thức ưa nhìn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 12 đến 15 triệu/tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.

- Phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/ngày.

- Đóng BHXH sau 2 tháng thử việc.

- Thưởng tháng lương thứ 13 và theo doanh thu của Công ty.

- Thưởng lễ Tết, thưởng khác theo chế độ của Công ty.

- Chế độ ốm đau, thai sản, hiểu, hỉ,...

- Chế độ được đi tham quan du lịch nghỉ mát hàng năm.

- Phụ cấp trách nhiệm, chức vụ,...

- Được 12 ngày phép/ năm.

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thăng tiến theo lộ trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OSEVEN VIỆT NAM

