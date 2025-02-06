Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Hữu Thọ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xuất hoá đơn GTGT cho khách, hoá đơn đi đường theo yêu cầu, trường hợp xuất đúng giá, đối chiếu lại trong phần mềm nội bộ đã nhập thu VAT hoặc thuế TNDN
Hàng ngày cân đối xuất xả hoá đơn GTGT
Nhập liệu và xử lý các chứng từ liên quan đến báo cáo thuế tháng, báo cáo kinh doanh
Rà soát số liệu bên thuế, cân đối tiền thu chi trong tài khoản, lượng tiền chuyển vào tài khoản hàng tháng
Gửi báo cáo thuế, nộp thuế qua mạng theo đúng thời gian quy định
Cập nhật quy định, thông tư mới ban hành của cơ quan nhà nước mới nhất. Làm đúng luật thuế đã ban hành
Theo dõi BHXH, lập bảng lương thuế và nộp các giấy tờ liên quan đến các chế độ chính sách, BHXH của nhân viên công ty
Hỗ trợ các kế toán phần hành khác.
Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 đến 30
Có kinh nghiệm ngành nghề kế toán thuế (tối thiểu trên 1 năm)
Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan
Nắm vững quy định về kế toán, thuế.
Nắm vững cơ bản về luật và các quy định kinh tế.
Biết tổ chức việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty
BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Được training đào tạo chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Hưởng các chế độ theo các quy định của công ty
Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 62, ngõ 24, Kim Đồng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

