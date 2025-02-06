Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyễn Hữu Thọ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Xuất hoá đơn GTGT cho khách, hoá đơn đi đường theo yêu cầu, trường hợp xuất đúng giá, đối chiếu lại trong phần mềm nội bộ đã nhập thu VAT hoặc thuế TNDN

Hàng ngày cân đối xuất xả hoá đơn GTGT

Nhập liệu và xử lý các chứng từ liên quan đến báo cáo thuế tháng, báo cáo kinh doanh

Rà soát số liệu bên thuế, cân đối tiền thu chi trong tài khoản, lượng tiền chuyển vào tài khoản hàng tháng

Gửi báo cáo thuế, nộp thuế qua mạng theo đúng thời gian quy định

Cập nhật quy định, thông tư mới ban hành của cơ quan nhà nước mới nhất. Làm đúng luật thuế đã ban hành

Theo dõi BHXH, lập bảng lương thuế và nộp các giấy tờ liên quan đến các chế độ chính sách, BHXH của nhân viên công ty

Hỗ trợ các kế toán phần hành khác.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22 đến 30

Có kinh nghiệm ngành nghề kế toán thuế (tối thiểu trên 1 năm)

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan

Nắm vững quy định về kế toán, thuế.

Nắm vững cơ bản về luật và các quy định kinh tế.

Biết tổ chức việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ của doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG Thì Được Hưởng Những Gì

Tăng lương thâm niên theo quy định của công ty

BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước

Được training đào tạo chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Hưởng các chế độ theo các quy định của công ty

Được tham gia các hoạt động của cty tổ chức:Teambuilding, Picnic,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN APG

