Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Việt Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng 704 Tòa nhà Hoàng Sâm, đường Hoàng Sâm - Cầu Giấy - Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ kế toán (bao gồm cả chứng từ xuất nhập khẩu)

Xuất hoá đơn bán hàng đúng quy định và nghiệp vụ kinh tế phát sinh

Kiểm tra, đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ -> nhập hoá đơn chứng từ mua vào bán ra vào PM kế toán.

Hạch toán lương, các khoản trích theo lương theo quy định

Giao dịch ngân hàng: rút - nộp tiền tài khoản, UNC, tái cấp hạn mức tín dụng

Lập tờ khai thuế định kỳ, quyết toán thuế năm; Báo cáo tài chính năm. Bảo đảm việc số liệu chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ.

Tham gia giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, thanh tra kiểm tra.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Ưu tiên từng có kinh nghiệm quyết toán thuế tại các doanh nghiệp Thương mại Điện tử- Viễn thông, Tích hợp hệ thống tự động hóa với doanh thu >50 tỷ/năm

Độ tuổi: 22-30

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử tình huống tốt

Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, chịu được áp lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Việt Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-15 triệu /tháng (thương lượng cụ thể trong quá trình phỏng vấn)

Thời gian làm việc: sáng 08h00 - 12h00, chiều 13h30 - 17h30, được nghỉ 2 thứ 7 trong tháng và các ngày chủ nhật.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm

Chế độ xét tăng lương hàng năm.

Tham gia BHXH, BHYT, du lịch ... theo quy định

Môi trường làm việc mở, năng động, thân thiện và luôn được giúp đỡ hoặc đưa ra ý kiến

Chế độ phúc lợi lễ, Tết và thưởng theo quy định của Công ty

Được công ty tài trợ các khóa đào tạo bên ngoài tùy thuộc tính chất và yêu cầu vị trí công việc

Cơ hội thăng tiến nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Việt Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.