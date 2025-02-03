Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

1, Mô tả và quyền hạn

Thực hiện công việc rà soát, kiểm tra và đối chiếu những chứng từ để kê khai và xuất hóa đơn.

Tổng hợp lại tất cả những hóa đơn, chứng từ phát sinh của doanh nghiệp để có thể theo dõi, hạch toán và bảo quản những sổ sách, lưu trữ lại những loại tài liệu chứng từ đó.

Theo dõi sát sao tình hình nộp và tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.

Kịp thời cập nhật các chính sách và quy định mới liên quan đến luật thuế liên quan đến những hoạt động của các doanh nghiệp.

Theo định kỳ phải lập báo cáo, quyết toán thuế.

Hạch toán những nghiệp vụ kế toán và lên những phần mềm kế toán.

Tổng hợp lại thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho hoạt động của công ty.

Tham gia làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi có nhu cầu.

2, Quyền hạn

Đánh giá và nhận xét khi thấy sự chênh lệch của các số liệu báo cáo thuế và quyết toán.

Lên kế hoạch hướng dẫn nhân viên chuyên môn nhằm thực hiện kê khai báo cáo thuế đúng với quy định.

Làm những công việc khác có liên quan đến thuế.

3, Trách nhiệm

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế nếu có phát sinh vấn đề của doanh nghiệp

Kiểm tra và đối chiếu số liệu đã nộp cho Cơ quan thuế

Kiểm soát báo cáo tổng hợp về số liệu (chứng từ của doanh nghiệp) đã nhập trên hệ thống theo từng thời điểm

Cùng với kế toán viên và đối chiếu số liệu giữa báo cáo với quyết toán.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (ít năm 3 năm), đã từng tham gia vào thanh kiểm tra quyết toán với cơ quan thuế.

Có khả năng chịu áp lực cao, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, để nắm vững và sử dụng tốt phần mềm Kế toán.

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lại các báo cáo.

Am hiểu và nắm kiến thức về Luật kế toán, thuế, quy chế, những quy định, quy trình liên quan đến những hoạt động của các loại hình doanh nghiệp.

Nam/nữ, tuổi từ 30 - 40, sức khỏe tốt

Tại Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương được hưởng theo năng lực và kinh nghiệm làm việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...lương thứ 13, nghỉ dưỡng theo chế độ công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, đồng nghiệp vui vẻ và chuyên nghiệp.

Được hướng dẫn và đào tạo để sớm làm quen với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Tài chính và Kế toán FAC

