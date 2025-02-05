Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING
- Hà Nội: 230 Sao biển 1, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Xuất hóa đơn đầu ra, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn;
- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán;
- Hạch toán ghi nhận chi phí;
- Theo dõi, kê khai các khoản thuế được phân công;
- Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;
- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty;
- Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp;
- Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp;
- Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh;
- Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế;
- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi cần;
- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm;
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan;
- Hòa đồng với đồng nghiệp;
- Có trách nhiệm và chủ động trong công việc;
- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán.
Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ ăn trưa 40k/ bữa;
- Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT và các chính sách phúc lợi của cty;
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tháng lương thứ 13;
- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị;
- Được đào tạo và làm việc môi trường ổn định, gắn bó lâu dài;
- Được thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến .
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
