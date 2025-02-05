Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 230 Sao biển 1, Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Xuất hóa đơn đầu ra, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn;

- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ đầu vào và hạch toán trên phần mềm kế toán;

- Hạch toán ghi nhận chi phí;

- Theo dõi, kê khai các khoản thuế được phân công;

- Sắp xếp, bổ sung, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định;

- Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách của Luật thuế có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty;

- Hoàn thành báo cáo thuế theo tháng, quý, năm theo nhu cầu của giám đốc doanh nghiệp;

- Đánh giá và nghiên cứu và các vấn đề về thuế để tìm ra giải pháp;

- Đề xuất các chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu kinh doanh;

- Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế;

- Làm việc và giải trình với cơ quan thuế khi cần;

- Các công việc phát sinh theo yêu cầu của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, sinh năm 1990 - 1998;

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm;

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan;

- Hòa đồng với đồng nghiệp;

- Có trách nhiệm và chủ động trong công việc;

- Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm về các nghiệp vụ kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 13.000.000 - 15.000.000 VNĐ;

- Hỗ trợ ăn trưa 40k/ bữa;

- Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH, BHYT và các chính sách phúc lợi của cty;

- Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật, tháng lương thứ 13;

- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị;

- Được đào tạo và làm việc môi trường ổn định, gắn bó lâu dài;

- Được thăng tiến theo năng lực và khả năng cống hiến .

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDICOM HOLDING

