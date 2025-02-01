Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
- Hà Nội: Số 99
- 100 DV3, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lập, nộp các loại tờ khai theo quy định của Pháp luật
Theo dõi các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, đối chiếu công nợ thuế hàng kỳ.
Rà soát hóa đơn, chứng từ, hợp lệ theo quy định của Pháp luật
Kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu ghi nhận đúng, đủ theo quy định của Pháp luật
Tổng hợp thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng kỳ.
Cập nhật các chính sách mới, quy định liên quan đến pháp luật thuế.
Quyết toán thuế, hoàn thuế khi phát sinh.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 03 năm trở lên
Thành thạo excel và office văn phòng
Am hiểu về các chính sách, thông tư nghị định, liên tục cập nhật thông tin về Luật doanh nghiệp.
Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn trưa tại công ty
Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước
Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm
Các chế độ thăm hỏi.
Thưởng lễ, tết; sinh nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI