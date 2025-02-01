Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 99 - 100 DV3, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lập, nộp các loại tờ khai theo quy định của Pháp luật

Theo dõi các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, đối chiếu công nợ thuế hàng kỳ.

Rà soát hóa đơn, chứng từ, hợp lệ theo quy định của Pháp luật

Kiểm soát các khoản chi phí, doanh thu ghi nhận đúng, đủ theo quy định của Pháp luật

Tổng hợp thuế GTGT đầu vào, đầu ra hàng kỳ.

Cập nhật các chính sách mới, quy định liên quan đến pháp luật thuế.

Quyết toán thuế, hoàn thuế khi phát sinh.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế, hoàn thuế

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 03 năm trở lên

Thành thạo excel và office văn phòng

Am hiểu về các chính sách, thông tư nghị định, liên tục cập nhật thông tin về Luật doanh nghiệp.

Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 90% LCB

Ăn trưa tại công ty

Đóng BHXH theo qui định của Nhà nước

Du lịch, nghỉ mát cùng công ty hàng năm

Các chế độ thăm hỏi.

Thưởng lễ, tết; sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.