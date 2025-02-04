Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food
- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Kiểm tra tồn kho cửa hàng
- Kiểm tra công nợ chi tiết cửa hàng, chốt công nợ, Yêu cầu Giám sát nộp tiền
- Hạch toán doanh thu CH, Sao kê ngân hàng
- Thực hiện kê khai, báo cáo thuế hàng tháng/ báo cáo tài chính năm.
- Sắp xếp, quản lý và lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định.
- Hỗ trợ cv cho Kế toán trưởng ( Phòng có 4 NV KT)
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức về kế toán. Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu luật thuế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, chịu khó, cẩn thận.
Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH , thưởng cuối năm lương tháng 13, quà thưởng các dịp lễ tết khác, du lịch hàng năm 2 lần...... và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 7
Giờ làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 ( nghỉ trưa 1 tiếng)
Thử việc 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI