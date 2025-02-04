Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

- Kiểm tra tồn kho cửa hàng

- Kiểm tra công nợ chi tiết cửa hàng, chốt công nợ, Yêu cầu Giám sát nộp tiền

- Hạch toán doanh thu CH, Sao kê ngân hàng

- Thực hiện kê khai, báo cáo thuế hàng tháng/ báo cáo tài chính năm.

- Sắp xếp, quản lý và lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định.

- Hỗ trợ cv cho Kế toán trưởng ( Phòng có 4 NV KT)

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp,...

- Có kiến thức về kế toán. Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Am hiểu luật thuế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, chịu khó, cẩn thận.

Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập 12-14 triệu + Thưởng KQKD

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH , thưởng cuối năm lương tháng 13, quà thưởng các dịp lễ tết khác, du lịch hàng năm 2 lần...... và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 7

Giờ làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 ( nghỉ trưa 1 tiếng)

Thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food

