Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Megi Food làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty Cổ Phần Megi Food
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Megi Food

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Kiểm tra tồn kho cửa hàng
- Kiểm tra công nợ chi tiết cửa hàng, chốt công nợ, Yêu cầu Giám sát nộp tiền
- Hạch toán doanh thu CH, Sao kê ngân hàng
- Thực hiện kê khai, báo cáo thuế hàng tháng/ báo cáo tài chính năm.
- Sắp xếp, quản lý và lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định.
- Hỗ trợ cv cho Kế toán trưởng ( Phòng có 4 NV KT)

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kế toán doanh nghiệp,...
- Có kiến thức về kế toán. Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Am hiểu luật thuế.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, ham học hỏi, chịu khó, cẩn thận.

Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập 12-14 triệu + Thưởng KQKD
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH , thưởng cuối năm lương tháng 13, quà thưởng các dịp lễ tết khác, du lịch hàng năm 2 lần...... và các chế độ khác theo quy định của công ty.
Ngày làm việc: Thứ 2 đến thứ 7
Giờ làm việc: Từ 8h00 đến 17h00 ( nghỉ trưa 1 tiếng)
Thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Megi Food

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Megi Food

Công Ty Cổ Phần Megi Food

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LÔ 3 - 61 LẠC TRUNG - HAI BÀ TRƯNG - HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

