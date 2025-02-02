Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Tiếp nhận, xử lý số liệu kế toán;

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng quý, hàng năm.

- Các công việc phát sinh khác của kế toán trưởng và BGĐ giao

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán thuế

- Cập nhật các thông tin về luật thuế áp dụng hiện hành

- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 18 – 20 triệu/tháng

Xét tăng lương hàng năm

Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ Tết theo quy định

Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin