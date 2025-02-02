Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V1
- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Tiếp nhận, xử lý số liệu kế toán;
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng quý, hàng năm.
- Các công việc phát sinh khác của kế toán trưởng và BGĐ giao
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm làm kế toán thuế
- Cập nhật các thông tin về luật thuế áp dụng hiện hành
- Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
- Chi tiết sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 18 – 20 triệu/tháng
Xét tăng lương hàng năm
Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ Tết theo quy định
Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
