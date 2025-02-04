Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Hỗ trợ trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế.

Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, hóa đơn liên quan đến thuế.

Lập các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

Theo dõi, cập nhật các thay đổi về luật thuế và các văn bản pháp quy liên quan.

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành nghề liên quan.

Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán thuế.

Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Tin học văn phòng.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

