Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát
- Hà Nội: Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, số 18 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hỗ trợ trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế.
Thu thập, kiểm tra, xử lý chứng từ, hóa đơn liên quan đến thuế.
Lập các báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.
Theo dõi, cập nhật các thay đổi về luật thuế và các văn bản pháp quy liên quan.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kiến thức cơ bản về kế toán thuế.
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, Tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thép Nam Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
