Tuyển Kế toán thuế Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 3/71 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

1. Kiểm soát hồ sơ, chứng từ và hạch toán chi phí

Hạch toán, kiểm soát việc tính lương và các khoản trích theo lương, thuế TNCN phòng HCNS

Kiểm soát nghiệp vụ hạch toán kế toán và hoàn thiện hồ sơ chứng từ toàn bộ các khoản chi phí phát sinh phải thu/ phải trả.

Kiếm soát, hạch toán toàn bộ các chi phí thuế liên quan.

2. Lập báo cáo thuế

Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, hàng quý

Lập báo cáo tài chính theo đúng kỳ, đúng quy định không có sai sót

Kiểm tra toàn bộ hóa đơn đầu vào

3. Kiểm soát và chốt số dư lên BCTC định kỳ tháng/quý; lên bộ BCTC năm

4. Kiểm soát, ký nháy chứng từ, hợp đồng, phụ lục hợp đồng; lưu trữ hồ sơ, chứng từ đầu vào

5. Chuẩn bị hồ sơ giải ngân, giao dịch ngân hàng xử lý hồ sơ theo yêu cầu

6. Cung cấp và giải trình số liệu cho các cơ quan chức năng khi được yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 01 – 02 năm vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học

Kiến thức: Các sắc thuế, luật kế toán, thông tư nghị định ngành nghề, và kế toán trong doanh nghiệp, Nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và luật

Kỹ năng: Sử dụng tốt phần mềm và tin học văn phòng thành thạo

Điểm cộng: Có kinh nghiệm làm lĩnh vực dịch vụ/bán lẻ thời trang

Sức khoẻ tốt, đi công tác

Tại Công ty Cổ Phần Lamer Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương, phụ cấp 12 – 15 triệu/tháng

Áp dụng 2 ngày thứ thứ 7 làm việc linh hoạt

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13 và chế độ đãi ngộ khác: Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, Thưởng hiệu quả công việc (OKR), thưởng kết quả kinh doanh, thưởng ý kiến sáng kiến, thưởng thành tích vượt trội, thưởng cống hiến, Chính sách mua hàng nội bộ, lộ trình phát triển vị trí sau 06 tháng (cơ hội trải nghiệm các vị trí theo nhu cầu phát triển cá nhân)

Cơ sở hạ tầng và môi trường làm việc chuyên nghiệp

Chính sách hỗ trợ 50% phí nhà ở chung cư mini, homestay của hệ thống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Lamer

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin