Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Theo dõi / Ghi nhận doanh thu và lập chứng từ bán hàng, xuất hóa đơn
• Kiểm tra, đối chiếu các khoản thanh toán hàng ngày
• Thực hiện việc giao dịch với ngân hàng, đối chiếu chứng từ, sổ phụ ngân hàng và các giao dịch ngân hàng khác
• Đối chiếu và kiểm tra hóa đơn, chứng từ, đối chiếu công nợ
• Quản lý hệ thống chứng từ, sổ sách, hồ sơ dịch vụ theo quy định
• Lập các tờ khai thuế GTGT, TNCN,...
• Lên BCTC
• Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
• Làm các thủ tục bảo hiểm xã hội + tính lương + chấm công...
• Lập báo cáo quản trị, các công việc phát sinh khác theo yêu cầu từ Cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán,...
• Nắm và hiểu nội dung của Luật kế toán, Luật thuế, các luật có liên quan các văn bản hướng dẫn thực hiện và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực kế toán tài chính; các nguyên tắc, thủ tục hành chính để thực hiện công việc.
• Có tinh thần trách nhiệm, có khả năng tổ chức thực hiện, chịu áp lực và đam mê công việc.
• Thành thạo tin học văn phòng phục vụ công tác chuyên môn.
• Khả năng giao tiếp tốt, cẩn trọng và ngăn nắp.
• Trung thực, cẩn thận trong công việc.
• Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương thưởng
+ Thu nhập: Upto 15tr/tháng
+ Lương thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc, phúc lợi tốt
+ Thưởng Lễ Tết theo quy định
– Phúc lợi
+ Phúc lợi cơ bản: Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên, Quà trung thu, Du lịch hàng năm trong và ngoài nước ...
+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước
– Đào tạo và phát triển
+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;
+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc. Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty...
Thời gian làm việc – Nghỉ Lễ, phép:
+ Thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần: 8h30 – 12h00; 13h30 – 17h30
+ Nghỉ lễ, tết Nghỉ phép, nghỉ khác: theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 - Tòa Century Tower - Kđt Times City - 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

