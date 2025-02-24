Tuyển Kế toán thuế Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh:

- Nhà máy TONMAT Việt Nam, Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hàng tháng kê khai, nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN
Kiểm tra chi tiết số liệu kế toán chi tiết – tổng hợp thuế, đối chiếu với số liệu quản trị.
Kiểm tra hồ sơ thuế, kiểm tra với sổ chi tiết, tổng hợp, đóng sổ kế toán
Phối hợp cùng phòng ban kế toán và đối chiếu số liệu báo cáo thuế định kỳ của các chi nhánh giữa báo cáo và quyết toán.
Dự toán các khoản thanh toán thuế.
Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động công ty.
Phối hợp với trưởng nhóm tính Giá thành theo tháng, cân đối thuế, theo dõi các loại thuế khác (nếu có).
Tổng hợp hoá đơn, chứng từ phát sinh để theo dõi và hạch toán.
Đề xuất chiến lược thuế phù hợp với mục tiêu công ty.
Lưu giữ hồ sơ Kế toán Thuế, đóng sổ theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương,
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thuộc ngành vật liệu xây dựng dân dụng, công nghiệp.
- Nắm vững chế độ kế toán, hạch toán kế toán, bản chất đối ứng các đầu tài khoản. Đã lên được BCTC
- Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp
- Thành thạo phần mềm kế toán, thành thạo tin học văn phòng.
- Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
- Có tư duy năng động, cải tiến trong công việc vận hành.

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: Thỏa thuận (cạnh tranh theo năng lực, kinh nghiệm)
- Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Có đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Bạn chắc chắn có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn và phát triển tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Tonmat

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

