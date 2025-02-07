Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster
- Hồ Chí Minh: Phú Mỹ Hưng, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tổng hợp bảng kê mua vào – bán ra, lập tờ khai thuế GTGT, TNCN định kỳ tháng/ quý cho công ty & chi nhánh phụ thuộc
- Tổng hợp chi tiết bán ra, lập tờ khai thuế TTĐB định kỳ hàng tháng
- Lập tờ khai thuê tài sản định kỳ hàng tháng/ năm
- Kiểm tra chứng từ, hạch toán sổ sách kế toán & tính giá thành sản phẩm & tồn kho sản phẩm
- Hoàn thiện báo cáo tài chính năm, QT thuế TNCN năm
- Giải trình & quyết toán thuế với cơ quan chức năng khi có phát sinh
- Các công việc quản trị khác theo yêu cầu của kế toán trưởng
- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo Excel, và bản chất của phần mềm kế toán
- Nắm rõ luật kế toán, các thông tư, nghị định hướng dẫn & chế độ kế toán
- Cẩn thận, trung thực, chủ động công việc, giải quyết và xử lý tốt vấn đề nhanh
Tại Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster Thì Được Hưởng Những Gì
Bonus
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster
