Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Nước Giải Khát Rooster làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Tổng hợp bảng kê mua vào – bán ra, lập tờ khai thuế GTGT, TNCN định kỳ tháng/ quý cho công ty & chi nhánh phụ thuộc

- Tổng hợp chi tiết bán ra, lập tờ khai thuế TTĐB định kỳ hàng tháng

- Lập tờ khai thuê tài sản định kỳ hàng tháng/ năm

- Kiểm tra chứng từ, hạch toán sổ sách kế toán & tính giá thành sản phẩm & tồn kho sản phẩm

- Hoàn thiện báo cáo tài chính năm, QT thuế TNCN năm

- Giải trình & quyết toán thuế với cơ quan chức năng khi có phát sinh

- Các công việc quản trị khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

- Chi tiết sẽ trao đổi trực tiếp trong quá trình phỏng vấn