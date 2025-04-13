Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Kế toán tiền lương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN hỗ trợ Đồng Văn III

- Phường Hoàng Đông

- Thị xã Duy Tiên

- Hà Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập bảng lương hàng tháng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Lập kế hoạch và thực hiện chi trả lương đảm bảo đúng thời hạn cho NLĐ
Tổng hợp bảng chấm công, báo cáo hiệu suất, KPI làm việc từ các bộ phận
Thực hiện tính và hạch toán tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp theo lương
Kê khai thuế TNCN định kỳ, báo cáo quyết toán thuế TNCN
Tham gia xây dựng quy trình tính lương của hệ thống
Cập nhật quy định pháp luật về chế độ lương, các khoản trích theo lương và thuế thu nhập cá nhân của NLĐ
Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu, hạch toán các nghiệp vụ liên quan vào phần mềm kế toán
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng thành thạo excel, có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Thu nhập mở theo năng lực và khả năng phát triển.
Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ đầu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng. Nhân viên được tạo điều kiện để học tập và phát triển
Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Du lịch, team building ...và các hoạt động giải trí khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

