Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN hỗ trợ Đồng Văn III - Phường Hoàng Đông - Thị xã Duy Tiên - Hà Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập bảng lương hàng tháng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Lập kế hoạch và thực hiện chi trả lương đảm bảo đúng thời hạn cho NLĐ

Tổng hợp bảng chấm công, báo cáo hiệu suất, KPI làm việc từ các bộ phận

Thực hiện tính và hạch toán tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp theo lương

Kê khai thuế TNCN định kỳ, báo cáo quyết toán thuế TNCN

Tham gia xây dựng quy trình tính lương của hệ thống

Cập nhật quy định pháp luật về chế độ lương, các khoản trích theo lương và thuế thu nhập cá nhân của NLĐ

Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu, hạch toán các nghiệp vụ liên quan vào phần mềm kế toán

Các công việc khác theo sự sắp xếp của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sử dụng thành thạo excel, có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo

Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. Thu nhập mở theo năng lực và khả năng phát triển.

Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ đầu

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng. Nhân viên được tạo điều kiện để học tập và phát triển

Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Du lịch, team building ...và các hoạt động giải trí khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm

