Tuyển Kế toán tiền lương Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tiền lương Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm
- Hà Nam: KCN hỗ trợ Đồng Văn III
- Phường Hoàng Đông
- Thị xã Duy Tiên
- Hà Nam, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên
Mô Tả Công Việc Kế toán tiền lương Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập bảng lương hàng tháng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Lập kế hoạch và thực hiện chi trả lương đảm bảo đúng thời hạn cho NLĐ
Tổng hợp bảng chấm công, báo cáo hiệu suất, KPI làm việc từ các bộ phận
Thực hiện tính và hạch toán tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp theo lương
Kê khai thuế TNCN định kỳ, báo cáo quyết toán thuế TNCN
Tham gia xây dựng quy trình tính lương của hệ thống
Cập nhật quy định pháp luật về chế độ lương, các khoản trích theo lương và thuế thu nhập cá nhân của NLĐ
Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu, hạch toán các nghiệp vụ liên quan vào phần mềm kế toán
Các công việc khác theo sự sắp xếp của Kế toán trưởng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Sử dụng thành thạo excel, có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo
Trung thực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ đầu
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng. Nhân viên được tạo điều kiện để học tập và phát triển
Người lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Du lịch, team building ...và các hoạt động giải trí khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Novopharm - Nhà Máy GMP Dược phẩm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
