Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Lera Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 120 Triệu

Mức lương 10 - 120 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sunrise G khu The Manor, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 120 Triệu

Kiểm tra, soát xét đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ... hoạch toán các khoản phân bổ.

Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ phải thu, phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế.

Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết từng phần hành với sổ cái.

Tính và trích khấu hao tài sản cố định, hạch toán khoản trích khấu hao tài sản cố định.

Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào,thuế TNCN, thuế TNDN, thuế VAT.

Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Kết chuyển lãi, lỗ năm tài chính cũ, hạch tóa chi phí thuế môn bài năm tài chính mới.

Lập báo cáo tài chính hàng năm,

Lập tờ khai thuế hàng tháng, quý, năm.

Phối hợp thực hiện công tác quyết toán thuế hàng năm. Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Lập báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng và giải trình với Ban giám đốc.

Thực hiện các công việc khác khi được giao.

Với Mức Lương 10 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, tài chính.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt.

Trung thực, biết lắng nghe, có tinh thần học hỏi và có tinh thần cầu tiến.

Thành thạo excel và word, misa,...

Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10,000,000 VNĐ – 12,000,000 VNĐ + phụ cấp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy định của Công ty.

Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lera Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin