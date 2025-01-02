Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội., Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hoá đơn, chứng từ đầu vào, đầu ra

Kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của chi phí lương, khấu hao TSCĐ, phân bổ CCCD

Làm kế toán tổng hợp giá thành các dự án, lên giá thành chi phí

Đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của các chi phí và nội dung các tài khoản kế toán hạch toán

Theo dõi báo cáo công nợ phải thu theo từng dự án, công nợ phải trả nhà cung cấp.

Lên báo cáo nộp thuế GTGT, TNCN,TNDN định kỳ

Lên Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

Làm các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, tính giá thành công trình xây dựng tối thiểu 02 năm.

Biết lập Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN.

Biết sử dụng phần mềm kế toán và sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng.

Có khả năng chịu áp lực công việc và quản lý thời gian tốt

Cẩn thận và chi tiết trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt và có khả năng làm việc nhóm.

Có kỹ năng tiếp thu, cập nhật kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực. (Đảm bảo thu nhập xứng đáng với khả năng và kinh nghiệm)

Thưởng lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh, dự án

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN ...

Cơ hội huấn luyện: tham gia các chương trình đào tạo của công ty.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Du lịch hàng năm, Teambuiling gắn kết.

Hỗ trợ cơm tại văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin