Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 đường 65 Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Soát xét số liệu hạch toán kế toán của các nhóm phần hành đảm bảo ghi nhận phù hợp theo quy định.

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho nhân viên và điều chỉnh các bút toán sai sót.

Hạch toán bút toán tổng hợp cuối kỳ theo quy định công ty và quy định thuế, đối chiếu sổ chi tiết và sổ nhật ký chung.

Tính giá xuất kho, giá thành, giá vốn và kết chuyển cuối kỳ

Quản lý số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán

Lập Báo cáo quản trị doanh thu- chi phí- lãi lỗ hàng tháng.

Lập các tờ khai thuế GTGT, TNCN theo tháng

Lập báo cáo tài chính cuối năm

Kết xuất dữ liệu lưu trữ, in sổ sách đảm bảo đúng theo quy định công ty và quy định thuế

Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu

Thực hiện các công việc khác được phân công, chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc ở vị trí tương đương

Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt Excel (sử dụng tốt các hàm công thức cơ bản)

Từng sử dụng qua các phần mềm kế toán như: Misa, Fast, Vacom, Bravo…

Nắm rõ các quy định mới nhất về luật thuế

Có kinh nghiệm làm kế toán quản trị chi phí giá thành, kế toán tổng hợp, hợp nhất báo cáo tài chính mô hình nhiều công ty thành viên.

Có kinh nghiệm từng quyết toán thuế ít nhất 1 lần

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách thưởng hấp dẫn: thưởng hiệu quả công việc

Thưởng Lễ Tết, tặng quà tặng chương trình sự kiện đặc biệt trong năm

Review tăng lương 1 lần/năm

Happy lunch hằng ngày, gửi xe miễn phí

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ trợ cấp: Ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ...

Phụ cấp công tác phí, lưu trú, đi lại, điện thoại, tiếp khách

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội và phép năm theo quy định của pháp luật

Các hoạt động văn hoá như Du lịch, teambuilding, party, hội thao ,sinh nhật, ...được tổ chức thường xuyên.

Tổ chức các chương trình đào tạo, workshop nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin