Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN
- Hồ Chí Minh:
- 70/5 Ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lưu trữ hóa đơn,chứng từ,sổ sách; Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra.
Theo dõi thanh toán và báo cáo các khoản phải thu – phải trả và các chi phí phát sinh.
Tiến hành hạch toán thu – chi, khấu hao,phân bổ,tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng,....
Theo dõi, đối chiếu, các khoản nộp thuế GTGT, nộp phạt.
Kê khai, nộp báo cáo quý, kê khai thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, BCTC năm.
Xuất hoá đơn GTGT, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
Phối hợp các bộ phận theo dõi tồn kho hàng hóa.
Lập các báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu cấp quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêucầu.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ2 nămtrở lên ở vị trí tương đương.
Kĩ năng vi tính văn phòng tốt.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó,có thái độ nghiêm túc công việc.
Khả năng sắp xếp,quản lý tốt công việc.
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc 9x, 10x trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng.
BHXH đầy đủ,
