Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Kế toán tổng hợp

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 70/5 Ấp 1, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Lưu trữ hóa đơn,chứng từ,sổ sách; Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra.
Theo dõi thanh toán và báo cáo các khoản phải thu – phải trả và các chi phí phát sinh.
Tiến hành hạch toán thu – chi, khấu hao,phân bổ,tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng,....
Theo dõi, đối chiếu, các khoản nộp thuế GTGT, nộp phạt.
Kê khai, nộp báo cáo quý, kê khai thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, BCTC năm.
Xuất hoá đơn GTGT, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.
Phối hợp các bộ phận theo dõi tồn kho hàng hóa.
Lập các báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu cấp quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo yêucầu.

Tốt nghiệpchuyên ngànhliên quan.
Kinh nghiệm từ2 nămtrở lên ở vị trí tương đương.
Kĩ năng vi tính văn phòng tốt.
Cẩn thận, nhanh nhẹn, chịu khó,có thái độ nghiêm túc công việc.
Khả năng sắp xếp,quản lý tốt công việc.

Lương cứng12.000.000 -15.000.000/tháng (lương thỏa thuận theo năng lực).
Môi trường làm việc 9x, 10x trẻ trung, năng động, có cơ hội được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng.
BHXH đầy đủ,

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 233/8 – 233/10 đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

