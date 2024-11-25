Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM DẠ THẢO LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Lưu trữ hóa đơn,chứng từ,sổ sách; Kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra.

Theo dõi thanh toán và báo cáo các khoản phải thu – phải trả và các chi phí phát sinh.

Tiến hành hạch toán thu – chi, khấu hao,phân bổ,tài sản cố định, thuế giá trị gia tăng,....

Theo dõi, đối chiếu, các khoản nộp thuế GTGT, nộp phạt.

Kê khai, nộp báo cáo quý, kê khai thuế GTGT, TNDN và thuế TNCN, BCTC năm.

Xuất hoá đơn GTGT, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán.

Phối hợp các bộ phận theo dõi tồn kho hàng hóa.

Lập các báo cáo kết quả kinh doanh theo yêu cầu cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo yêucầu.