Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

1. Mô tả công việc:
- Thu thập, tổng hợp, phản ánh, ghi chép và thống kê các dữ liệu, thông tin trên các tài khoản sổ sách kế toán (hạch toán);
- Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao công nợ, thuế GTGT;
- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hóa đơn mua bán hàng theo quy định;
- Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo;
- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định;
- Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng – quý – năm theo phân công của kế toán trưởng;
- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ;
- Hỗ trợ tính giá thành sản phẩm;
- Hỗ trợ lập hồ sơ hoàn thuế;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu – phân công của Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu:
- Nam/Nữ độ tuổi từ 25 trở lên,

Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng G5 phân khu phía Đông khu công nghiệp Phú Thái, Xã Kim Liên, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

