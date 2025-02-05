Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)
- Hải Dương: Hải Dương, Việt Nam, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
1. Mô tả công việc:
- Thu thập, tổng hợp, phản ánh, ghi chép và thống kê các dữ liệu, thông tin trên các tài khoản sổ sách kế toán (hạch toán);
- Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao công nợ, thuế GTGT;
- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hóa đơn mua bán hàng theo quy định;
- Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo;
- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định;
- Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng – quý – năm theo phân công của kế toán trưởng;
- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ;
- Hỗ trợ tính giá thành sản phẩm;
- Hỗ trợ lập hồ sơ hoàn thuế;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu – phân công của Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ độ tuổi từ 25 trở lên,
Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI