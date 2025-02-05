Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Innovation Group (Việt Nam) làm việc tại Hải Dương thu nhập 12 - 17 Triệu

1. Mô tả công việc:

- Thu thập, tổng hợp, phản ánh, ghi chép và thống kê các dữ liệu, thông tin trên các tài khoản sổ sách kế toán (hạch toán);

- Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao công nợ, thuế GTGT;

- Kiểm tra tình trạng xuất nhập kho và tồn hàng của kho hàng, lập các phiếu nhập hàng, xuất hàng hoặc hóa đơn mua bán hàng theo quy định;

- Thu thập và thống kê để xử lý các dữ liệu, chứng từ và báo cáo;

- Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định;

- Làm báo cáo nghiệp vụ hàng tháng – quý – năm theo phân công của kế toán trưởng;

- Đối chiếu số liệu và thống kê chi tiết dữ liệu phân bổ;

- Hỗ trợ tính giá thành sản phẩm;

- Hỗ trợ lập hồ sơ hoàn thuế;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu – phân công của Ban Giám đốc và Trưởng bộ phận.