Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Số nhà 872, đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, giao dịch ngân hàng, bảo hiểm...

Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của khách hàng, lập báo cáo công nợ.

Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN

Tập hợp chứng từ

Xây dựng, soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động

Có ít nhất 1 năm là kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp.

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán,...

Thông thạo phần mềm Misa, Excel, word

Chăm chỉ, chịu khó nhiệt tình với công việc được giao

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng

Đóng bảo hiểm theo quy định, nghỉ phép hàng năm

Thưởng lễ, tết lương tháng 13, du lịch và đi chùa hàng năm.

Có cung cấp thiết bị làm việc

