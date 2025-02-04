Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Dương:

- Số nhà 872, đại lộ Lê Thanh Nghị, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, giao dịch ngân hàng, bảo hiểm...
Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của khách hàng, lập báo cáo công nợ.
Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu.
Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN
Tập hợp chứng từ
Xây dựng, soạn thảo, quản lý hợp đồng lao động

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm là kế toán thuế hoặc kế toán tổng hợp.
Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán, kiểm toán,...
Thông thạo phần mềm Misa, Excel, word
Chăm chỉ, chịu khó nhiệt tình với công việc được giao

Tại Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng
Đóng bảo hiểm theo quy định, nghỉ phép hàng năm
Thưởng lễ, tết lương tháng 13, du lịch và đi chùa hàng năm.
Có cung cấp thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 872 Lê Thanh Nghị, P. Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

