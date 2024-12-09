Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Nhôm Đông Á làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Phường Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chuẩn bị một s báo cáo tài chính theo tuần/tháng/năm;

-Phân tích những cơ sở và dữ liệu tài chính;

-Theo dõi và kiểm tra vấn đề về tài chính nội bộ;

-Quản lý chặt chẽ những giao dịch tài chính, tình trạng chi tiêu và can dự vào tình hình ngân sách chung của doanh nghiệp, quản lý các loại hồ sơ kế toán;

-Chi tiết công việc trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ, từ 22-45 tuổi.

-Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.

-Tiếng Trung 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, đánh máy.

-Khả năng làm việc độc lập và chịu khó trong công việc.

-Giao tiếp tốt, ham học hỏi, có khả năng xử lý tốt các tình huống.

-Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

-Cẩn thận, chăm chỉ, cầu tiến, trung thực, nhanh nhẹn và gắn bó lâu dài với công ty.

-Ưu tiên có kinh nghiệm.

Tại Công Ty TNHH Nhôm Đông Á Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn theo năng lực (10-20 triệu).

-Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN.

-Được đào tạo nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao.

-Nhiều cơ hội thăng tiến tốt.

-Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty.

-Được trau dồi, củng cố và bổ sung tiếng Trung, đặc biệt là các thuật ngữ thuộc các chuyên ngành khác nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nhôm Đông Á

