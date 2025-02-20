Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

· Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng

· Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương

· Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó

· Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ

· Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng

· Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.

· Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển

· Lập các Báo cáo Thuế theo quy định

· Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN

· Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

· Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)

· Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản

· Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

· Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết

· Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.

· Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN

· Lập báo cáo tài chính

· Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)

· In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn kho, sổ chi tiết,....)

· Một số nhiệm vụ khác theo chuyên môn.