Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TP HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

· Theo dõi, giám sát số liệu báo cáo kho định kỳ hàng tháng
· Tính lương cho nhân viên và thực hiện các khoản trích theo lương
· Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn , dài hạn, công cụ dụng cụ...Hạch toán các khoản phân bổ đó
· Tính và trích khấu hao tài sản cố định. Hạch toán khoản trích khấu hao TSCĐ
· Kiểm kê tài sản cố định định kỳ 6 tháng
· Đối chiếu và cung cấp số liệu chi tiết các khoản phân bổ, trả trước, trích trước hàng tháng.
· Thực hiện các bút toán phân bổ và kết chuyển
· Lập các Báo cáo Thuế theo quy định
· Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN
· Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
· Lập các báo cáo nội bộ (Theo yêu cầu của quản lý)
· Tổng hợp số liệu hạch toán từ các phân hệ Phải thu, Phải trả, kế toán kho, kế toán thanh toán, kế toán thuế, kế toán giá thành, lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản
· Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
· Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
· Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
· Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và TNCN
· Lập báo cáo tài chính
· Lập báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
· In sổ sách theo qui định (sổ quỹ, ngân hàng, báo cáo nhập xuất tồn kho, sổ chi tiết,....)
· Một số nhiệm vụ khác theo chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nam, nữ tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành kế toán, kiểm toán
· Ít 03 kinh nghiệm vị trí KTTH ở lĩnh vực bán lẻ, FMCG
· Nắm vững nghiệp vụ, quy định về kế toán
· Cẩn trọng, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

· Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
· Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
· Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
· Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC MEKONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Đường ĐT 852, Tân Lộc A, Tân Dương, Lai Vung, Đồng Tháp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

