Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN
Ngày đăng tuyển: 05/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15 liền kề 10 Khu đô thị Xa La

- Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Kiểm tra kiểm soát hoá đơn chứng từ kế toán, tuân thủ tính hợp lý hợp lệ, hợp pháp do các cá nhân, bộ phận hoàn về và thanh toán theo quy định của Công ty
Kiểm soát định mức chi, giá cả các khoản chi do cá nhân, đội đề xuất phù hợp với quy định của Công ty, giá cả thị trường, đúng mục đích công việc đảm bảo tiết kiệm chi phí, mang lại hiệu quả cho Công ty.
Lập và hạch toán bảng lương, chi phí, khấu hao, công nợ và các nghiệp vụ kế toán phát sinh
Lập bảng tính giá vốn giá thành các công trình
Lập báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, bán niên và cả năm.
Lập báo cáo tài chính, đảm bảo nộp các báo cáo tài chính, tờ khai khuế, quyết toán thuế TNCN, VAT, TNDN đúng theo quy định nhà nước
In sổ chi tiết là lưu trữ chứng từ, dữ liệu kế toán khoa học đúng quy định
Cung cấp hồ sơ, báo cáo cho các tổ chức tín dụng, cho các đơn bên ngoài khi được yêu cầu theo sư chỉ đạo của lãnh đạo phòng.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiển toán, thanh tra kiểm tra khác

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn, học vấn yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán,…
Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm
Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao
Tư cách đạo đức tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc
Chính xác phúc lợi khác: tham quan du lịch hàng năm, nghỉ lễ, phép, thăm hỏi theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG KIM TÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Xóm 12, Xã Kim Tân, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

