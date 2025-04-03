Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập tờ khai, báo cáo thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhập khẩu theo định kỳ;

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế;

Báo cáo tình hình công nợ định kì hoặc thời điểm theo chế độ báo cáo hiện hành hoặc theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc;

Theo dõi, tổng hợp công nợ phải trả của từng dự án;

Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết;

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra;

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định;

Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty và trưởng phòng.