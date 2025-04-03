Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số B1 - 5, Khu đô thị 54 Hạ Đình, Ngõ 85 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập báo cáo tài chính; báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm; quyết toán thuế.

Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: tháng/năm

Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ phải thu, công nợ phải trả, ,...

Xuất hóa đơn bán hàng, nhập liệu chứng từ phát sinh hàng ngày, tổng hợp doanh thu sale, doanh thu công ty báo cáo hàng tháng.

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên nghành kế toán.

Kinh nghiệm trên 3 năm

Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, trung thực, nhanh nhạy, giao tiếp tốt;

Sử dụng thành thạo Word, Excel,… biết sử dụng phần mềm Misa, Misa Amis là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu

Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày

Thời gian thử việc: 01 tháng

Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1 tiếng), 8h00-12h00 thứ 7

Thưởng doanh số tháng, thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty.

Các chế độ phúc lợi khác như Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, bệnh tật theo quy định công ty

12 ngày phép năm, lương tháng 13

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động sáng tạo

Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm, team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam

