Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số B1

- 5, Khu đô thị 54 Hạ Đình, Ngõ 85 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lập báo cáo tài chính; báo cáo nội bộ hàng tháng/quý/năm; quyết toán thuế.
Thực hiện kiểm tra và kê khai thuế theo định kỳ kê khai: tháng/năm
Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ phải thu, công nợ phải trả, ,...
Xuất hóa đơn bán hàng, nhập liệu chứng từ phát sinh hàng ngày, tổng hợp doanh thu sale, doanh thu công ty báo cáo hàng tháng.
Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên nghành kế toán.
Kinh nghiệm trên 3 năm
Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, trung thực, nhanh nhạy, giao tiếp tốt;
Sử dụng thành thạo Word, Excel,… biết sử dụng phần mềm Misa, Misa Amis là một lợi thế

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu
Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày
Thời gian thử việc: 01 tháng
Thời gian làm việc: 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1 tiếng), 8h00-12h00 thứ 7
Thưởng doanh số tháng, thưởng Lễ, Tết theo quy định công ty.
Các chế độ phúc lợi khác như Sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau, bệnh tật theo quy định công ty
12 ngày phép năm, lương tháng 13
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động sáng tạo
Được đi du lịch, nghỉ mát hàng năm, team Building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Tools Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 79B/144 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

