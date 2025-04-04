Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Nghiệp vụ Thuế:

- Kiếm tra hạch toán chi tiết của Kế toán viên- Lập và nộp các loại báo cáo thuế theo quy định

- Lập BCTC, kê khai và nộp nghĩa vụ ngân sách nhà nước tháng/quý/năm

- Nghiên cứu và xử lý các nghiệp vụ kế toán theo các chuẩn mực kế toán cho Doanh nghiệp.

- Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế khi được yêu cầu.

- Làm việc với kiểm toán để phát hành báo cáo kiểm toán hàng năm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng

Nghiệp vụ ngân hàng:

- Theo dõi tình hình vay vốn/trả nợ gốc, lãi ngân hàng và lập kế hoạch theo tháng/quý- Thực hiện các hoạt động vay vốn nhằm tối ưu hóa công việc sử dụng vốn. Quan hệ ngoại giao với Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trong hoạt động cho vay ngắn - hạn, trung dài hạn.

- Theo dõi Hệ thống tài sản đảm bảo, hợp đồng vay vốn, hồ sơ tái cấp hạn mức.

- Cập nhật thường xuyên các chính sách về lãi suất, biểu phí để có đề xuất phù hợp tiết kiệm chi phí.

Nghiệp vụ quản trị

- Duyệt hồ sơ thanh toán do KTV cung cấp

- Quản trị doanh thu-chi phí theo pnl tháng