Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
- Hà Nội: Số 10
- A16, KĐT Geleximco A, Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp
Nhập liệu, hạch toán kế toán theo quy định; kiểm soát chứng từ, chi phí
Quản lý, theo dõi vật tư, tài sản, thiết bị; tính khấu hao tài sản cố định
Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.
Kiểm tra tính hợp lý hợp lệ của tất cả các hóa đơn đầu ra đầu vào
Lập các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, …) hàng tháng, quý năm.
Lập báo cáo tài chính , báo cáo nội bộ.
Lưu trữ hoá đơn, chứng từ, hợp đồng theo yêu cầu quản lý của Công ty và Pháp luật.
Làm việc với ngân hàng làm hồ sơ vay vốn, phát hành bảo lãnh.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc công ty.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn
Ưu tiên ứng viên có ít kinh nghiệm về xuất nhập khẩu (không yêu cầu tiếng anh)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Thành thạoExcel, Word,
Độ tuổi từ 22 – 30 tuổi
Làm việc độc lập
Phẩm chất cá nhân/ Thái độ làm việc:
Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao
Tư cách đạo đức tốt, sức khỏe tốt
Thái độ làm việc chuyên nghiệp
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc
Môi trường làm việc năng động, chủ động, thuận tiện, cơ hội thăng tiến
Tăng lương và thưởng theo hiệu quả công việc
Chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và pháp luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ BÁCH KHOA VIỆT NAM
