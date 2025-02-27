Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp theo công ty theo quy định
Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng KT - TV
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định
Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Có kinh nghiệm làm cho công ty về lĩnh vực sản xuất
Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm công ty sản xuất
Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa).

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: (15-18tr) + phụ cấp (ăn trưa, chuyên cần, điện thoại)
Sau 2 tháng thử việc đóng BHXH
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Thưởng cuối năm theo đánh giá công việc
Chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển De Obelly Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 6, Tòa CT1, số 536A phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

