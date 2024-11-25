Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: P.603, Tòa FS (Five season) Số 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra các định khoản phát sinh và đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp giữa các phòng ban trong công ty.
Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.
Quan sát công nợ của công ty để đề xuất dự phòng, xác định và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi của doanh nghiệp.
Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT và v.v.
Làm sổ chi tiết và tổng hợp cho công ty và thống kế theo quy định để lập các báo cáo tài chính theo quý, tháng hoặc năm.
Đưa ra đề xuất để cải tiến phương pháp hạch toán và báo cáo.
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên các phần mềm theo quy định.
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo.
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng như giải ngân, vay vốn, bảo lãnh ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên.
02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tương
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel, phần mềm kế toán misa
Có phẩm chất đạo đức, trung thực, cẩn trọng, chịu khó.
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 25 tuổi trở lên

Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số Thì Được Hưởng Những Gì

Được nâng lương định kỳ sau 12 tháng làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công đoàn công ty theo nội quy quy chế công ty
Được đi du lịch 1 năm ít nhất 1 lần, du xuân ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Số

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 603 - Tòa nhà FS, 47 Đường Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

