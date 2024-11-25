Tuyển Kế toán tổng hợp FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hỗ trợ hoàn thiện các chứng từ, sổ sách của bộ phận kế toán

Hỗ trợ xuất nhập hóa đơn - chứng từ

Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp

Hỗ trợ kiểm tra các định khoản, nghiệp vụ phát sinh

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả, phải nộp

Hỗ trợ kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Hỗ trợ hoàn thành các báo cáo kế toán

Hỗ trợ quản lý tài sản, trang thiết bị công ty

Cập nhật các dữ liệu về tài chính trên cơ sở dữ liệu đảm bảo thông tin luôn mới nhất, chính xác và sẵn sàng

Soạn thảo bảng biểu, hợp đồng kinh tế, kiểm tra hồ sơ thanh toán

Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý và ban Giám đốc

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kinh tế

Giao tiếp tốt, thân thiện, nhiệt tình trong công việc

Có tính tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết trong công việc

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Excel,...

Tại FAMILY FOODS MARKET Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội làm việc tại môi trường trẻ trung, sáng tạo, cởi mở và năng động.

Các cấp quản lý luôn khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao tính sáng tạo trong công việc.

Có cơ hội được đào tạo và học hỏi để có nền tảng, kinh nghiệm vững chắc.

Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng bộ phận.

Có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3-6 tháng thực tập và phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp cùng với sự lớn mạnh và phát triển của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FAMILY FOODS MARKET

