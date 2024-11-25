Tuyển Kế toán tổng hợp FAMILY FOODS MARKET làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại FAMILY FOODS MARKET
- Hà Nội: Số 6 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Hỗ trợ hoàn thiện các chứng từ, sổ sách của bộ phận kế toán
Hỗ trợ xuất nhập hóa đơn - chứng từ
Hỗ trợ kiểm tra đối chiếu dữ liệu chi tiết và tổng hợp
Hỗ trợ kiểm tra các định khoản, nghiệp vụ phát sinh
Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu công nợ phải trả, phải nộp
Hỗ trợ kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Hỗ trợ hoàn thành các báo cáo kế toán
Hỗ trợ quản lý tài sản, trang thiết bị công ty
Cập nhật các dữ liệu về tài chính trên cơ sở dữ liệu đảm bảo thông tin luôn mới nhất, chính xác và sẵn sàng
Soạn thảo bảng biểu, hợp đồng kinh tế, kiểm tra hồ sơ thanh toán
Hỗ trợ các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý và ban Giám đốc
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, thân thiện, nhiệt tình trong công việc
Có tính tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết trong công việc
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, Excel,...
Tại FAMILY FOODS MARKET Thì Được Hưởng Những Gì
Các cấp quản lý luôn khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao tính sáng tạo trong công việc.
Có cơ hội được đào tạo và học hỏi để có nền tảng, kinh nghiệm vững chắc.
Công ty có lộ trình thăng tiến rõ ràng cho từng bộ phận.
Có thể trở thành nhân viên chính thức của công ty sau 3-6 tháng thực tập và phát triển hơn nữa trên con đường sự nghiệp cùng với sự lớn mạnh và phát triển của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FAMILY FOODS MARKET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
