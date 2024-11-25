Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tư vấn cho khách hàng để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả của thuế, kế toán.

Cung cấp dịch vụ kế toán và thuế cho khách hàng

Lập và soát xét báo cáo tài chính

Hỗ trợ khách hàng lập báo cáo VAT, PIT, CIT và FCT

Tư vấn cho khách hàng các câu hỏi của khách hàng về thuế và kế toán

Kỹ năng chuyên môn:

• Bằng cử nhân kế toán - kiểm toán - tài chính

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán & thuế

Kỹ năng mềm:

• Thành thạo tiếng Anh (viết và nói), tiếng Nhật là một lợi thế

• Kỹ năng tư vấn tốt;

• Thành thạo MS Excel, Word và PowerPoint;

• Năng động, đáng tin cậy, tự thúc đẩy, hướng đến dịch vụ và có khả năng làm việc dưới áp lực;

• Sẵn sàng nâng cao kỹ năng theo yêu cầu của nhiệm vụ được thực hiện

• Khả năng làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập tốt

• Mối quan hệ chặt chẽ với các liên hệ bên ngoài (Ngân hàng, Cơ quan chức năng, Khách hàng, Kiểm toán viên) là một lợi thế

• Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời

Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 14 triệu đồng hoặc cao hơn tùy theo kinh nghiệm

Thưởng lương tháng 13 và thưởng năm tài chính tùy theo kết quả công việc

Bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên

Chính sách đào tạo tốt về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm

Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng điều kiện làm việc tốt với môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo, văn hóa doanh nghiệp cởi mở, chế độ phúc lợi và đãi ngộ cạnh tranh.

