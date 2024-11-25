Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH I-GLOCAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH I-GLOCAL
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, số 241, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tư vấn cho khách hàng để đảm bảo tuân thủ và hiệu quả của thuế, kế toán.
Cung cấp dịch vụ kế toán và thuế cho khách hàng
Lập và soát xét báo cáo tài chính
Hỗ trợ khách hàng lập báo cáo VAT, PIT, CIT và FCT
Tư vấn cho khách hàng các câu hỏi của khách hàng về thuế và kế toán

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng chuyên môn:
• Bằng cử nhân kế toán - kiểm toán - tài chính
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán & thuế
Kỹ năng mềm:
• Thành thạo tiếng Anh (viết và nói), tiếng Nhật là một lợi thế
• Kỹ năng tư vấn tốt;
• Thành thạo MS Excel, Word và PowerPoint;
• Năng động, đáng tin cậy, tự thúc đẩy, hướng đến dịch vụ và có khả năng làm việc dưới áp lực;
• Sẵn sàng nâng cao kỹ năng theo yêu cầu của nhiệm vụ được thực hiện
• Khả năng làm việc nhóm và khả năng làm việc độc lập tốt
• Mối quan hệ chặt chẽ với các liên hệ bên ngoài (Ngân hàng, Cơ quan chức năng, Khách hàng, Kiểm toán viên) là một lợi thế
• Chịu trách nhiệm báo cáo kịp thời

Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12 – 14 triệu đồng hoặc cao hơn tùy theo kinh nghiệm
Thưởng lương tháng 13 và thưởng năm tài chính tùy theo kết quả công việc
Bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên
Chính sách đào tạo tốt về kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm
Ứng viên trúng tuyển sẽ được hưởng điều kiện làm việc tốt với môi trường làm việc thân thiện và sáng tạo, văn hóa doanh nghiệp cởi mở, chế độ phúc lợi và đãi ngộ cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH I-GLOCAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1206, Tầng 12, Tòa nhà VP Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

