Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH SouthWood làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 191 Đường TX21, Khu phố 6 - phường Thạnh Xuân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC : 191 Đường TX21, Khu phố 6, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP HCM

Thời gian làm việc: 8h đến 17h hàng ngày, thứ 7 làm việc buổi sáng

- Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp

- Tính toán lương nhân viên, hoa hồng cho nhân viên kinh doanh hàng tháng

- Hạch toán hóa đơn mua vào – bán ra

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh: thu – chi ( tiền mặt, tiền gửi ngân hàng) vào phần mềm kế toán Amis

- Hàng ngày xuất hóa đơn điện tử bán ra trên Meinvoice

- Là người trực tiếp giao dịch hồ sơ tín dụng với ngân hàng; giao dịch ngân hàng

- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo thuế,thống kê và quyết toán theo qui định của cơ quan thuế, cơ quan thống kê

- Là người trực tiếp đề nghị các khoản chi phí lên BGĐ

- Theo dõi các khoản vay, lịch trả nợ ngân hàng và nhà cung cấp

- Theo dõi các hợp đồng ngoại thương

- Đề xuất cải thiện những điểm chưa hợp lý trong xử lý công việc của phòng kế toán

- Quản lý, tổ chức những cuộc họp của phòng kế toán

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán theo đúng quy định

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan Kế toán tài chính

- Nữ tuổi từ 28 - 35

- Có ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm trở lên

- Hiểu biết về pháp luật thuế hiện hành

- Đã tham gia quyết toán thuế là một lợi thế

- Có kỹ năng & kinh nghiệm trong công tác quản lý

- Thành thạo sử dụng máy tính (Word, Excel, Power point, Misa, Amis)

- Ứng viên có thái độ, phong cách, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần học hỏi, chịu trách nhiệm.

Tại Công Ty TNHH SouthWood Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 15-18tr/tháng

- Được phụ cấp tiền ăn trưa 35k/ngày

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước và Công ty

- Được thưởng các ngày lễ, tết theo quy định

- Được hưởng các Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát theo quy định của công ty

- Được đào tạo từ đầu nếu các bạn chưa biết về sản phẩm

- Môi trường làm việc năng động , trẻ trung

- Được đào tạo từ đầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SouthWood

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin