Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Thực hiện kế toán tổng hợp, theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của Ban Giám đốc.

Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

Tham gia các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Làm việc với các phần mềm kế toán chuyên nghiệp (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Quản lý và cập nhật các quy định, chính sách kế toán.

Làm việc trong môi trường logistics, hiểu biết về nghiệp vụ vận tải là một lợi thế.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực logistics hoặc công ty sản xuất, xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 20-25 triệu

Phụ cấp ăn ca: 30.000 đồng/ ngày

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, ...).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

