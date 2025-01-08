Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mộ Lao, Hà Đông, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1) Định khoản các nghiệp vụ phát sinh
Cập nhật, kiểm tra, ghi chép số liệu và hạch toán kế toán của toàn bộ phần kế toán thuế
2) Tổng hợp Thuế
- Theo dõi, kiểm tra việc lập bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào, đầu ra
- Tổng hợp số liệu, đối chiếu và lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng
- Theo dõi, kiểm tra và đối chiếu thuế thu nhập cá nhân
- Lập tờ khai ước tính thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quí
- Quyết toán thuế hàng năm
- Kê khai, tính toán kịp thời, chính xác và thực hiện quyết toán các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp theo quy định của cơ quan nhà nước có liên quan.
3) Báo cáo tài chính
- Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ quý/ năm đúng và kịp thời cho cơ quan thẩm quyền theo đúng chế độ quy định của nhà nước.
- Giải trình và lập phiếu kế toán hạch toán các bút toán điều chỉnh do sai sót hoặc các bút toán bổ sung (nếu có)
4) Theo dõi, đốc thúc công nợ hợp đồng
- Theo sát nghiệm thu công việc thực hiện các hợp đồng quản lý vận hành và hợp đồng thầu phụ
- Xuất hóa đơn và đốc thúc thanh toán công nợ theo hợp đồng
5) Rà soát Tổng hợp Phí dịch vụ, Điện, nước các BQLTN
- Rà soát tổng hợp báo cáo thông báo và thu phí dịch vụ, điện, nước, xe của các ban quản lý tòa nhà
6. Lưu trữ chứng từ
Tổ chức lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định của công ty và pháp luật
7. Các công tác khác
Theo sự phân công của Trưởng phòng Tài chính kế toán

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, thương mại,...
1. Trình độ học vấn:
- Nắm được các nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán
- Nắm vững các quy định pháp luật về quán lý tài chính, hạch toán kế toán
2. Kỹ năng: Tổng hợp thông tin và báo cáo, giao tiếp, thuyết phục
2. Kỹ năng:
3. Kinh nghiệm: Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán
3. Kinh nghiệm:
4. Phẩm chất đạo đức: Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo
4. Phẩm chất đạo đức:
5. Các yêu cầu khác: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng các phần mềm Công ty đang áp dụng
5. Các yêu cầu khác:

Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH; chế độ BH sức khoẻ/tai nạn, BH thất nghiệp
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc
Nghỉ lễ Tết theo quy định của Công ty.
Tăng lương, thưởng hàng năm theo quyết định của Công ty; thưởng lễ tết; lương tháng 13.
Những chế độ khác theo Quy chế tài chính của Công ty và Luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Công ty cổ phần Vườn thời đại việt nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Dự án Times Garden Hạ Long, đường 25 tháng 4, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

