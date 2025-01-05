Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày lên phần mềm

Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu.

Lập báo cáo thuế, phối hợp làm việc với các cơ quan có liên quan.

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu.

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính

Có kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương.

Cẩn thận, trách nhiệm, chi tiết, nhanh nhẹn

Khả năng làm việc độc lập, nhóm và quản lý thời gian tốt

Sử dụng được các phần mềm công việc: Misa, excel, googlesheet, tin học văn phòng cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15-18tr/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.

Thưởng lễ, Tết, thưởng năm và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT

