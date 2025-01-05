Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinhomes Greenbay, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày lên phần mềm
Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu.
Lập báo cáo thuế, phối hợp làm việc với các cơ quan có liên quan.
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính
Có kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương.
Cẩn thận, trách nhiệm, chi tiết, nhanh nhẹn
Khả năng làm việc độc lập, nhóm và quản lý thời gian tốt
Sử dụng được các phần mềm công việc: Misa, excel, googlesheet, tin học văn phòng cơ bản.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 15-18tr/tháng (hoặc thỏa thuận theo năng lực)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.
Đóng BHXH, BHYT, BHTN khi tiếp nhận chính thức.
Thưởng lễ, Tết, thưởng năm và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HOAN TT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
