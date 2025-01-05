Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

1. Setup hệ thống master data, quy trình hạch toán kế toán

- Setup hệ thống master data

- Setup hệ thống tài khoản kế toán

- Setup hệ thống khoản mục phí

- Xây dựng quy trình hạch toán, kiểm soát các phần hành

- Setup hệ thống báo cáo quản trị

2. Kiểm soát số liệu phần mềm

- Hạch toán, kiểm soát doanh thu chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh

- Hạch toán và kiểm soát sổ sách kế toán

- Kiểm soát TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước, phân bổ chi phí, kiểm kê

- Kiểm tra đối chieuf số liệu giữa các phần hành, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Đánh giá tính hợp lý cửa số liệu báo cáo và giải trình biến động số liệu quan các kỳ

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (tháng, quý năm), đột xuất theo quy định của Nhà nước, và phục vụ cho công tác quản lý

- Cung cấp hồ sơ, tài liệu và phục vụ giải trình các công tác thuộc về tài chính kế toán trước các đoàn kiểm tra các cơ quan chức năng

3. Báo cáo

- Báo cáo tài chính tháng, quý, năm

- Phân tích tính hợp lý số liệu báo cáo

- Các báo cáo khác theo yêu cầu của KTT/ BOD

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ chứng từ