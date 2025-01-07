Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 5 Tòa office C+
- Thành Thái
- Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1.Kiểm soát phiếu xuất nhập vật tư, lệnh sản xuất
Kiểm tra các phiếu nhập/xuất vật tư sản xuất (tài khoản hạch toán, mã phân xưởng...)
Phê duyệt các phiếu nhập/xuất khác vật tư sản xuất
Kiểm soát đóng lệnh sản xuất hàng tháng
2. Tập hợp, phân bổ, hạch toán chi tính sản xuất
Tập hợp, phân bổ & hạch toán kế toán tài khoản 621, 622, 627 theo từng phân xưởng, cost center
Đối chiếu kiểm tra phát sinh & số dư cuối kỳ các tài khoản 154, 152
Xử lý, hạch toán sản phẩm lỗi/hỏng, nguyên vật liệu nhập lại trong quá trình sản xuất
3. Kiểm soát giá thành sản phẩm sản xuất
Kiểm tra bảng tính giá thành sản phẩm sản xuất trong tháng
Kiểm tra báo cáo phân tích giá thành hàng tháng
Kiểm tra báo cáo so sánh nguyên vật liệu xuất thực tế và định mức
Phân tích giá thành sản phẩm theo từng phân xưởng, khoản mục chi phí đưa ra đánh giá bộ phận quản lý giảm chi phí giá thành
4. Hạch toán chi tiết & công việc khác
Hạch toán, theo dõi TSCĐ & Công cụ dụng cụ
Hạch toán & theo dõi nhập mua NCC
Kiểm soát công tác kiểm kê NVL quý năm
Các công việc khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp lọi khá ĐH chuyên ngành kế toán tài chính
Có kiến thức pháp luật liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Có tiếng anh là 1 lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ
Thưởng: lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Trải nghiệm các hoạt động Teambulding, du lịch và các chương trình truyền thông gắn kết nội bộ hàng năm do công ty tổ chức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
