Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Simon Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5 Tòa office C+ - Thành Thái - Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

1.Kiểm soát phiếu xuất nhập vật tư, lệnh sản xuất

Kiểm tra các phiếu nhập/xuất vật tư sản xuất (tài khoản hạch toán, mã phân xưởng...)

Phê duyệt các phiếu nhập/xuất khác vật tư sản xuất

Kiểm soát đóng lệnh sản xuất hàng tháng

2. Tập hợp, phân bổ, hạch toán chi tính sản xuất

Tập hợp, phân bổ & hạch toán kế toán tài khoản 621, 622, 627 theo từng phân xưởng, cost center

Đối chiếu kiểm tra phát sinh & số dư cuối kỳ các tài khoản 154, 152

Xử lý, hạch toán sản phẩm lỗi/hỏng, nguyên vật liệu nhập lại trong quá trình sản xuất

3. Kiểm soát giá thành sản phẩm sản xuất

Kiểm tra bảng tính giá thành sản phẩm sản xuất trong tháng

Kiểm tra báo cáo phân tích giá thành hàng tháng

Kiểm tra báo cáo so sánh nguyên vật liệu xuất thực tế và định mức

Phân tích giá thành sản phẩm theo từng phân xưởng, khoản mục chi phí đưa ra đánh giá bộ phận quản lý giảm chi phí giá thành

4. Hạch toán chi tiết & công việc khác

Hạch toán, theo dõi TSCĐ & Công cụ dụng cụ

Hạch toán & theo dõi nhập mua NCC

Kiểm soát công tác kiểm kê NVL quý năm

Các công việc khác

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán tài chính

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp lọi khá ĐH chuyên ngành kế toán tài chính

Có kiến thức pháp luật liên quan

Thành thạo tin học văn phòng

Có tiếng anh là 1 lợi thế

Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển rõ ràng

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ

Thưởng: lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13

Trải nghiệm các hoạt động Teambulding, du lịch và các chương trình truyền thông gắn kết nội bộ hàng năm do công ty tổ chức

