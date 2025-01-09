Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toà nhà N01

- T3 Khu Ngoại giao đoàn, Khu Ngoại giao đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thu thập, tổng hợp, xử lý, nhập thông tin, số liệu kế toán, lập chứng từ kế toán và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Tham mưu cho lãnh đạo phòng và Ban lãnh đạo công ty về chế độ kê toán, thuế và những thay đối của chế độ qua từng thời kỳ trong hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát các hồ sơ thanh toán chi phí thường xuyên.
- Kiểm soát, quản lý việc thực thi các chính sách, chế độ lao động tiền lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn của công ty. Kiểm tra bảng lương, thưởng do phòng hành chính lập hàng tháng. Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng và quyết toán năm.
- Lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo quản trị tháng (Báo cáo thu – chi, Báo cáo lợi nhuận,…) theo yêu cầu của Ban lãnh đạo
- Các công việc khác theo yêu câu của quản lý....

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành Kế toán
- Có kinh nghiệm lâu năm ở vị trí kế toán tổng hợp
- Hiểu biết và có kiến thức trong lĩnh vực kế toán quản trị
- Nắm rõ các quy định, Nghị định, Thông tư,... về thuế
- Thành thạo vị tính văn phòng: excel, word...
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng ERP
- Khả năng làm việc nhóm, giao tiếp phối hợp tốt.
- Khả năng truyên đạt thông tin tốt.
- Cần thận, thật thà, chịu khó, trách nhiệm và kỷ luật tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh theo năng lực.
Quyền lợi khác:
Được đào tạo, triển khai thực chiến
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty
(
)
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.
Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát
Hoa quả ăn nhẹ vào 16h chiều hàng ngày
Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm
Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực
Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN MINH TRÍ THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa N1 t3 kđt Ngoại Giao Đoàn-Bắc Từ Liêm-Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

