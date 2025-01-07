Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Kế toán tổng hợp

- Xuất hoá đơn bán hàng.

- Lên báo cáo VAT, TNDN, TNCN, Tình hình sử dụng hoá đơn tháng / quý.

- Lập báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế năm.

- Giao dịch cơ quan Thuế

- Làm hồ sơ bảo hiểm xã hội

- Làm hợp đồng, hồ sơ quyết toán với khách hàng, nhà cung cấp.

- Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên



Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Có kiến thức cơ bản về kế toán thuế và nghiệp vụ kế toán

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác trong năm

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và kỹ năng chuyên môn

Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong môi trường làm việc năng động của ngành thương mại điện tử

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group

