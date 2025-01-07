Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 6 Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Xuất hoá đơn bán hàng.
- Lên báo cáo VAT, TNDN, TNCN, Tình hình sử dụng hoá đơn tháng / quý.
- Lập báo cáo tài chính năm và quyết toán thuế năm.
- Giao dịch cơ quan Thuế
- Làm hồ sơ bảo hiểm xã hội
- Làm hợp đồng, hồ sơ quyết toán với khách hàng, nhà cung cấp.
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan
Thành thạo phần mềm kế toán Misa
Có kiến thức cơ bản về kế toán thuế và nghiệp vụ kế toán
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác trong năm
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ kế toán và kỹ năng chuyên môn
Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến trong môi trường làm việc năng động của ngành thương mại điện tử
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và cởi mở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cp Giải Pháp ứng dụng và Phát triển Công Nghệ Hoàng Thịnh Group
