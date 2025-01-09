Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Moonlight Building, Phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện hoạt động kế toán của công ty, bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, và kế toán quản trị.
Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán, hạch toán các phát sinh tại đơn vị theo ngày. Lưu giữ kiểm soát các chứng từ theo đúng quy định.
Thực hiện các công việc giao dịch với ngân hàng: UNC, nộp tiền, kiểm soát số dư trên tài khoản, thư bảo lãnh, lập hồ sơ vay vốn, quản lý khoản vay bên ngân hàng và hạch toán theo quy định.
Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các báo cáo thuế. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, lập và nộp các tờ khai thuế đúng hạn.
Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.
Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến các công tác kế toán.
Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu từ cấp trên.
Làm việc theo sự chỉ đạo, điều động của BLĐ công ty & thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học khối kinh tế, thương mại
Am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm
Ngoại hình ưa nhìn
Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20tr (thoả thuận theo năng lực)
Thu nhập:
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 : Sáng từ 8h00 đến 12h, chiều từ 13h30 đến 18h00
Thời gian làm việc:
Thứ 7: Sáng từ 8h00 đến 12h
Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng sang trọng
Thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH theo quy định của cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

