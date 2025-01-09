Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Moonlight Building, Phố Vũ Đức Thận, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện hoạt động kế toán của công ty, bao gồm kế toán tổng hợp, kế toán thuế, và kế toán quản trị.

Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hoàn thiện chứng từ kế toán, hạch toán các phát sinh tại đơn vị theo ngày. Lưu giữ kiểm soát các chứng từ theo đúng quy định.

Thực hiện các công việc giao dịch với ngân hàng: UNC, nộp tiền, kiểm soát số dư trên tài khoản, thư bảo lãnh, lập hồ sơ vay vốn, quản lý khoản vay bên ngân hàng và hạch toán theo quy định.

Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các báo cáo thuế. Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, lập và nộp các tờ khai thuế đúng hạn.

Lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế theo quy định.

Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến các công tác kế toán.

Lập báo cáo định kỳ theo yêu cầu từ cấp trên.

Làm việc theo sự chỉ đạo, điều động của BLĐ công ty & thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học khối kinh tế, thương mại

Am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm

Ngoại hình ưa nhìn

Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, cẩn thận trong công việc.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20tr (thoả thuận theo năng lực)

Thu nhập:

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 : Sáng từ 8h00 đến 12h, chiều từ 13h30 đến 18h00

Thời gian làm việc:

Thứ 7: Sáng từ 8h00 đến 12h

Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn phòng sang trọng

Thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH theo quy định của cty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin